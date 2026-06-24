FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE LES ENTRELACÉS Lassay-les-Châteaux lundi 13 juillet 2026.

Lassay-les-Châteaux

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE LES ENTRELACÉS

Lassay-les-Châteaux Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

Les 13 & 14 juillet 2026 aura lieu la 33ème édition du festival Les Entrelacés.

20 compagnies pour 40 rendez-vous !

Populaire, vivant, joyeux, rassembleur… le festival Les Entrelacés offre au public un rendez-vous convivial et réjouissant au cœur de la roseraie de Lassay-les-Châteaux et dans les cours et jardins alentours !

Avec la complicité de 20 compagnies, c’est tout le village qui est investi pour vous offrir une quarantaine de rendez-vous.

Pour cette 32e édition, Les Entrelacés ouvrent le festival par une Nuit Américaine au programme inédit concert, Late Show, surprises made in USA…

Le 14, c’est un panorama des arts de la rue à l’attention des familles et aficionados des arts de la rue, avec la complicité des compagnies DBK, 15feet6, Atelier de Papier, La Fausse Compagnie, Group Berthe, La Migration, Nokill, Le Guichet, Brumes, Répète un peu pour voir, Collectif Jamais Trop d’Art, Maison Courbe, L’accord des On, Tito, Payaso Loco, Coline Linder, Yolande Bashing, Tito… .

Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 9 87 30 90 61 lesentrelaces@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 33rd edition of the Les Entrelacés festival will take place on July 13 and 14, 2026.

L’événement FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE LES ENTRELACÉS Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Lassay