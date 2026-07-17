Enquête policière interactive « Qui a refroidi Lemaure ? », Médiathèque Les Muses, Linas

Informations pratiques

Enquête policière interactive « Qui a refroidi Lemaure ? » Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Les Muses Essonne

Sessions de 30 à 45 minutes de 8 joueurs simultanés maximum. A partir de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Une enquête policière interactive à vivre comme un véritable inspecteur

« Ce matin-là, au 26 rue Dampierre, un jeune homme est retrouvé défenestré. Parmi les cinq occupants de l’immeuble, de la concierge à la petite vieille, du couple parfait au voisin de palier, personne n’a rien vu. Suicide, meurtre, que s’est-il passé ?Séraphin Limier, légende de la PJ, vous engage comme inspecteur stagiaire. Muni d’une tablette interactive, venez arpenter les lieux de l’intrigue, collecter les indices, interroger les témoins… Nul doute qu’à l’issue de cette enquête vous tiendrez le coupable ! »

En partenariat avec la Médiathèque départementale de l’Essonne.

Médiathèque Les Muses 101 Rue de la Division Leclerc 91310 Linas Linas 91310 Saint-Eutrope Essonne Île-de-France 0169801210 https://mediatheque-linas.c3rb.org/ [{« type »: « phone », « value »: « 0169801210 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@linas.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.linas.fr/systeme/agenda/?systemeParams=events&category=56 »}]

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