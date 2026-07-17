Projection d’un film d’animation, Médiathèque Les Muses, Linas
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Les Muses · Linas
Informations pratiques
Projection d’un film d’animation Vendredi 2 octobre, 18h00 Médiathèque Les Muses Essonne
A partir de 6 ans. Ouvert à tous. Places limitées.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00
C’est l’histoire d’une petite fille différente. Son monde, c’est Coyoacan au Mexique. Pétillante, vibrante, tout l’intéresse. Et lorsque les épreuves se présentent, elle leur fait face grâce à un imaginaire débordant.
Médiathèque Les Muses 101 Rue de la Division Leclerc 91310 Linas Linas 91310 Saint-Eutrope Essonne Île-de-France 0169801210 https://mediatheque-linas.c3rb.org/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 80 12 10 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@linas.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.linas.fr/systeme/agenda/?systemeParams=events&category=56 »}]
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©Canva
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