Racontines & Coloriages, Médiathèque Les Muses, Linas

Informations pratiques

Racontines & Coloriages Vendredi 2 octobre, 18h00 Médiathèque Les Muses Essonne

De 3 à 6 ans. Ouvert à tous. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:45:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:45:00+02:00

Lectures d’albums et coloriages autour du Mexique.

Médiathèque Les Muses 101 Rue de la Division Leclerc 91310 Linas Linas 91310 Saint-Eutrope Essonne Île-de-France 0169801210 https://mediatheque-linas.c3rb.org/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 80 12 10 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@linas.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.linas.fr/systeme/agenda/?systemeParams=events&category=56 »}]

Biblis en folie 2026

©Canva