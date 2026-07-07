Les Coupes Auto Légende Avenue Georges Boillot Linas
jeudi 1 octobre 2026 · Avenue Georges Boillot · Linas
Informations pratiques
Linas
Les Coupes Auto Légende
Avenue Georges Boillot Autodrome de Linas-Montlhéry Linas Essonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-01
Les Coupes Auto Légende sont un vrai spectacle pour les passionnés d’autos anciennes ! Pendant tout le week-end, prenez place dans les tribunes pour admirer des autos de toutes époques et toutes catégories.
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Avenue Georges Boillot Autodrome de Linas-Montlhéry Linas 91310 Essonne Île-de-France +33 1 60 39 69 78 manifestations@lva.fr
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English :
The Auto L%E9gende Cup is a real treat for classic car enthusiasts! Throughout the weekend, take a seat in the stands to admire cars from every era and every category.
L’événement Les Coupes Auto Légende Linas a été mis à jour le 2026-07-07 par Destination Paris-Saclay
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