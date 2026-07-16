Enseigner au féminin : Histoire de l’école normale d’institutrices de La Rochelle, Archives Olga de Saint-Affrique, La Rochelle

Informations pratiques

Enseigner au féminin : Histoire de l’école normale d’institutrices de La Rochelle 19 et 20 septembre Archives Olga de Saint-Affrique Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’exposition « Enseigner au féminin, histoire de l’École normale d’institutrices de La Rochelle ».

À partir de panneaux réalisés en 2025 par le Comité de quartier des Hauts-de-Bel-Air, le service des Archives municipales et communautaires de La Rochelle vous invite à découvrir, ou redécouvrir, l’histoire de ce bâtiment.

L’exposition retrace plus largement l’histoire de l’enseignement par les femmes et pour les femmes, avec un clin d’œil à l’École normale de garçons de La Rochelle.

Archives Olga de Saint-Affrique 25B avenue John Fitzgerald Kennedy 17000 La rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 51 53 91 https://www.larochelle.fr/action-municipale/ville-culturelle/les-archives-municipales Ouvert en septembre 2023, les Archives Olga de Saint-Affrique accueillent les archives municipales et communautaires de La Rochelle. Accès par bus : ligne Illico 2 – arrêt B. Giraudeau Archives ou ligne 6 – arrêt Kennedy. Station vélo Yelo : libre service vélos Espace Giraudeau. Parking gratuit espace Giraudeau.

Visite libre de l’exposition « Enseigner au féminin, histoire de l’École normale d’institutrices de La Rochelle ».

©Muro Editeur La Rochelle