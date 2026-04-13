Enseigner l’histoire de la mode et du vêtement en France : un bilan provisoire, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, salle à manger, Fontainebleau
Enseigner l’histoire de la mode et du vêtement en France : un bilan provisoire, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, salle à manger, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Enseigner l’histoire de la mode et du vêtement en France : un bilan provisoire Samedi 6 juin, 11h00 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, salle à manger Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00
Depuis une quarantaine d’années, l’histoire de la mode et du vêtement a progressivement obtenu une reconnaissance académique en France, non seulement dans le champ de la recherche mais aussi dans les enseignements de plusieurs universités et de diverses écoles. La table ronde s’attachera à montrer la variété des approches, des niveaux de diplôme et des disciplines concernées et à mettre en lumière des tendances lourdes et les difficultés qui demeurent.
Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, salle à manger Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
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