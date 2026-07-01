Ensemble 2E2M : Pas-à-pas, Hôtel de ville de Chaville, Chaville

Informations pratiques

Ensemble 2E2M : Pas-à-pas Samedi 4 juillet, 16h00 Hôtel de ville de Chaville Hauts-de-Seine

Entrée libre sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00

Pas-à-pas initie la rencontre de deux interprètes autour d’instruments de prime abord très différents : le violon et les percussions ; instruments connus pour leurs folklores riches, occupant indépendamment l’un de l’autre une place fondamentale dans l’histoire de la musique. Poussé·e·s par l’envie d’enrichir leur point de jonction – habitué·e·s jusqu’alors à croiser leur chemin uniquement par le biais d’organisations musicales (orchestre, opéra, musique traditionnelle…) – il et elle font un pas l’un vers l’autre. Montre moi ce que tu sais faire et je t’apprendrai quelque chose en retour. Peut-être qu’à travers une approche différente, par l’imitation, l’opposition ou l’unification, un violon et un tambour pourraient ne pas être aussi différent que nous le pensons ? Ce voyage musical propose une réflexion à cette question au travers d’œuvres de John Cage, Lin-Ni Liao, Georges Aperghis, Liza Lim, David Lang, François Vallet et Timothée Quost.

PROGRAMME

David Lang —Stuttered chant (transcription)

John Cage —Six mélodies

adaptées pour violon et percussions

Liza Lim —One and the other

violon solo

Georges Aperghis—Requiem furtif

violon et claves

Lin-Ni Liao —TTY (extrait)

percussion solo

François Vallet—Pas-à-pas • création mondiale

violon et percussion

Timothée Quost —création mondiale

violon et percussion

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Duo Pas-à-pas

Dorothée Nodé-Langlois, violon

François Vallet, percussions

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Infos pratiques :

Festival OuVERTures

Samedi 4 juillet 2026 – 16h

Hôtel de ville de Chaville

1456 Av. Roger Salengro, 92370 Chaville

Entrée libre sans réservation

Infos : https://www.ensemble2e2m.fr/pas-a-pas/

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Production 2e2m

L’ensemble 2E2M est conventionné par la DRAC IdF sur la période 2026-2027-2028

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Festival OuVERTures concert musique contemporaine

Visuel et photos © Céline Bodin