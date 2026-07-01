Ensemble 2E2M : Pas-à-pas, Hôtel de ville de Chaville, Chaville
samedi 4 juillet 2026 · Hôtel de ville de Chaville · Chaville
Informations pratiques
Ensemble 2E2M : Pas-à-pas Samedi 4 juillet, 16h00 Hôtel de ville de Chaville Hauts-de-Seine
Entrée libre sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00
Pas-à-pas initie la rencontre de deux interprètes autour d’instruments de prime abord très différents : le violon et les percussions ; instruments connus pour leurs folklores riches, occupant indépendamment l’un de l’autre une place fondamentale dans l’histoire de la musique. Poussé·e·s par l’envie d’enrichir leur point de jonction – habitué·e·s jusqu’alors à croiser leur chemin uniquement par le biais d’organisations musicales (orchestre, opéra, musique traditionnelle…) – il et elle font un pas l’un vers l’autre. Montre moi ce que tu sais faire et je t’apprendrai quelque chose en retour. Peut-être qu’à travers une approche différente, par l’imitation, l’opposition ou l’unification, un violon et un tambour pourraient ne pas être aussi différent que nous le pensons ? Ce voyage musical propose une réflexion à cette question au travers d’œuvres de John Cage, Lin-Ni Liao, Georges Aperghis, Liza Lim, David Lang, François Vallet et Timothée Quost.
PROGRAMME
David Lang —Stuttered chant (transcription)
John Cage —Six mélodies
adaptées pour violon et percussions
Liza Lim —One and the other
violon solo
Georges Aperghis—Requiem furtif
violon et claves
Lin-Ni Liao —TTY (extrait)
percussion solo
François Vallet—Pas-à-pas • création mondiale
violon et percussion
Timothée Quost —création mondiale
violon et percussion
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Duo Pas-à-pas
Dorothée Nodé-Langlois, violon
François Vallet, percussions
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Infos pratiques :
Festival OuVERTures
Samedi 4 juillet 2026 – 16h
Hôtel de ville de Chaville
1456 Av. Roger Salengro, 92370 Chaville
Entrée libre sans réservation
Infos : https://www.ensemble2e2m.fr/pas-a-pas/
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Production 2e2m
L’ensemble 2E2M est conventionné par la DRAC IdF sur la période 2026-2027-2028
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Festival OuVERTures concert musique contemporaine
Visuel et photos © Céline Bodin
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