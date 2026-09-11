Ensemble, dialoguons – visite Banque de France Paris Bastille, Banque de France, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Banque de France · Paris
Informations pratiques
Ensemble, dialoguons – visite Banque de France Paris Bastille Samedi 19 septembre, 09h00, 10h45, 13h30, 15h15 Banque de France Paris
Ouverture des inscriptions le 1er septembre. Gratuit, réservation obligatoire. Prévoir pièce d’identité. Pas de conciergerie de bagages.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00
Venez découvrir le patrimoine ainsi que les missions de la Banque de France.
Visite d’1h30 avec 5 ateliers. Pas de visite en mode libre.
Vous serez guidés d’atelier en atelier par le personnel.
1. Missions au service des particuliers
2. Authentification d’un billet – méthode TRI
3 Missions au service des entreprises
4. Patrimoine : visite des bureaux de la Direction
5. Patrimoine : visite de l’ancienne salle des coffres
Des activités sont également prévues pour les enfants dans un espace dédié : cahier financier (dès 6 ans), fresque à colorier, jeux.
Vous pourrez poser vos questions au personnel de la Banque de France.
L’ancienne salle des coffres et les bureaux de la Direction ne seront pas accessibles pour les personnes à mobilité réduite.
ouverture des inscriptions le 1er septembre
Banque de France 3 bis place de la Bastille 75004 Paris Paris 75004 Quartier de l’Arsenal Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/ensemble-dialoguons-visite-banque-de-france-paris-bastille-1 »}]
Visite libre avec médiation
©BanquedeFrance
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