Entrainer le cerveau des athlètes, dans le cadre des Échappées inattendues du Cnrs, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris
Entrainer le cerveau des athlètes, dans le cadre des Échappées inattendues du Cnrs, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris samedi 7 octobre 2023.
Entrainer le cerveau des athlètes, dans le cadre des Échappées inattendues du Cnrs 7 et 8 octobre 2023 Cité des sciences et de l’Industrie Paris
Gratuit dans le cadre de la Fête de la science
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2023-10-07T10:30:00+02:00 – 2023-10-07T11:15:00+02:00
Fin : 2023-10-08T11:15:00+02:00 – 2023-10-08T12:00:00+02:00
Problème : comment savoir si le cerveau s’entraîne bien et si ses performances cérébrales s’améliorent ? Grâce au neuro-feedback, les athlètes peuvent visualiser leur activité cérébrale pendant l’entraînement, et ainsi optimiser leurs performances.
Avec Camille Jeunet, Institut de Neurosciences Cognitives et Intégratives d’Aquitaine (INCIA), INSB – DR15 et Margaux Izac, Université de Bordeaux (CNRS)
Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.
science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/
Les athlètes s’entraînent dur pour atteindre le plus haut niveau. Cet entraînement comprend de la pratique physique, mais aussi de la pratique mentale. cnrs FDS
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