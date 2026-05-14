Bourges

Entre ciel et terre

Les rives d’Auron Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 19:00:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Entre récit de voyage et environnement sonore, plongez dans l’intimité de George Sand à Majorque pour une lecture qui mêle l’émerveillement des paysages à la réalité d’une aventure mouvementée.

Cette lecture a été adaptée par Georges Buisson d’après le récit de voyage de George

Sand, un hiver à Majorque.

Il ne s’agit pas tant de voyager que de partir quel est celui de nous qu n’a pas quelques

douleurs à distraire ou quelque joug à secouer Cette adaptation d’un hiver à Majorque se

veut fidèle à la manière dont George Sand nous dépeint cette île de la Méditerranée , son

émerveillement, et quelques péripéties d’ un voyage qui fut loin d’être un long fleuve

tranquille.L’environnement musical crée une atmosphère propice au dépaysement. .

Les rives d’Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 72 09 65 95 paroles.publiques@gmail.com

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English :

A mix of travelogue and soundscape, plunge into the intimacy of George Sand in Majorca for a reading that blends the wonder of the landscapes with the reality of an eventful adventure.

L’événement Entre ciel et terre Bourges a été mis à jour le 2026-05-11 par BERRY