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Entre-deux, seuils et métamorphoses La Roche Paris

jeudi 17 septembre 2026 · La Roche · Paris

Entre-deux, seuils et métamorphoses La Roche Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
La Roche
Adresse
15, av. du Général Leclerc 75014 Paris
Ville
75014 Paris
Département
Paris

Une exposition réunissant neuf artistes résidentes à La Roche qui explorent des figures et formes de « l’impermanence » à travers la photographie, la céramique, le bois, le papier, la peinture.

Mer. & sam. 12h-19h · Jeu. & ven. 16h-19h

Vernissage jeu. 17/09

Entrée libre

Une exposition réunissant neuf artistes résidentes à La Roche qui explorent desfigures et formes de « l’impermanence » à travers la photographie, la céramique, le bois, le papier, la peinture.
Mer. & sam. 12h-19h · Jeu. & ven.
16h-19h · Vernissage jeu. 17/09
Entrée libre
Du jeudi 17 septembre 2026 au samedi 10 octobre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-17T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-11T01:59:59+02:00
Date(s) :

La Roche 15, av. du Général Leclerc 75014 Paris  75014 Paris
https://www.instagram.com/p/Dbbl_yaAkZz/


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