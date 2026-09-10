Entre-deux, seuils et métamorphoses La Roche Paris

Informations pratiques

Une exposition réunissant neuf artistes résidentes à La Roche qui explorent des figures et formes de « l’impermanence » à travers la photographie, la céramique, le bois, le papier, la peinture.

Mer. & sam. 12h-19h · Jeu. & ven. 16h-19h

Vernissage jeu. 17/09

Entrée libre

Une exposition réunissant neuf artistes résidentes à La Roche qui explorent desfigures et formes de « l’impermanence » à travers la photographie, la céramique, le bois, le papier, la peinture.

Mer. & sam. 12h-19h · Jeu. & ven.

16h-19h · Vernissage jeu. 17/09

Entrée libre

Du jeudi 17 septembre 2026 au samedi 10 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-17T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-11T01:59:59+02:00

Date(s) :

La Roche 15, av. du Général Leclerc 75014 Paris 75014 Paris

https://www.instagram.com/p/Dbbl_yaAkZz/



Afficher la carte du lieu La Roche et trouvez le meilleur itinéraire

