Entre dunes et vignes : le patrimoine naturel dans les collections anciennes des Bibliothèques universitaires de Bordeaux, Bibliothèque Universitaire des Sciences de l’Homme, Bordeaux

Informations pratiques

Entre dunes et vignes : le patrimoine naturel dans les collections anciennes des Bibliothèques universitaires de Bordeaux Samedi 19 septembre, 14h00 Bibliothèque Universitaire des Sciences de l’Homme Gironde

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Présentation d’ouvrages anciens autour de deux thématiques locales : les milieux naturels de la côte aquitaine, notamment les Landes et les dunes, et la vigne.

À travers une sélection d’ouvrages, le public pourra découvrir ou redécouvrir plusieurs aspects de l’histoire de ce patrimoine naturel, marqué par différents épisodes de mise en péril.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Bibliothèque Universitaire des Sciences de l’Homme 3 ter place de la Victoire, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Victoire Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 57 19 30 https://bibliotheques.u-bordeaux.fr/Les-bibliotheques/Sciences-de-l-Homme/Bibliotheque-universitaire-des-Sciences-de-l-Homme https://www.instagram.com/bubordeaux Lorsque Jean-Louis Pascal remporte le concours pour la construction de la faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux, c’est déjà un architecte reconnu qui vient d’être nommé architecte de la Bibliothèque Nationale à Paris. Il réalise à Bordeaux un monument au plan typiquement « Beaux-arts » mais un bâtiment rationnel, qui tient compte des nouvelles découvertes de la médecine et intègre les matériaux modernes du XIXe siècle. Le bâtiment abrite aujourd’hui les formations en sciences de l’Homme. La bibliothèque universitaire (BU SH) offre près de 300 places de lecture.

Présentation d’ouvrages anciens autour de deux thématiques locales : les milieux naturels de la côte aquitaine, notamment les Landes et les dunes, et la vigne.

© Gallica.bnf.fr/Bibliothèque municipale de Bordeaux