Entre dunes et vignes : le patrimoine naturel dans les collections anciennes des Bibliothèques universitaires de Bordeaux, Bibliothèque Universitaire des Sciences de l’Homme, Bordeaux

Informations pratiques

Entre dunes et vignes : le patrimoine naturel dans les collections anciennes des Bibliothèques universitaires de Bordeaux Samedi 19 septembre, 14h00 Bibliothèque Universitaire des Sciences de l’Homme Gironde

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Présentation consacrée aux maladies de la vigne et aux différents remèdes utilisés pour les combattre.

Bibliothèque Universitaire des Sciences de l’Homme 3 ter place de la Victoire, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Victoire Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 57 19 30 https://bibliotheques.u-bordeaux.fr/Les-bibliotheques/Sciences-de-l-Homme/Bibliotheque-universitaire-des-Sciences-de-l-Homme https://www.instagram.com/bubordeaux Lorsque Jean-Louis Pascal remporte le concours pour la construction de la faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux, c’est déjà un architecte reconnu qui vient d’être nommé architecte de la Bibliothèque Nationale à Paris. Il réalise à Bordeaux un monument au plan typiquement « Beaux-arts » mais un bâtiment rationnel, qui tient compte des nouvelles découvertes de la médecine et intègre les matériaux modernes du XIXe siècle. Le bâtiment abrite aujourd’hui les formations en sciences de l’Homme. La bibliothèque universitaire (BU SH) offre près de 300 places de lecture.

Présentation sur les vignes : maladies et remèdes

©Planche XV, Jacquez, Elvira, Fig. 1,2,3. Extrait de Millardet, Alexis (1838-1902), Histoire des principales variétés et espèces de vignes d’origine américaine qui résistent au phylloxera, BabordNum, (https://www.babordnum.fr/items/show/497)