Entre héritage, transmission et création : que fait la littérature du patrimoine ?, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau

Entre héritage, transmission et création : que fait la littérature du patrimoine ? Samedi 6 juin, 14h00 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:45:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:45:00+02:00

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art