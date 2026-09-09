Entre les lignes : l’art d’écrire, Médiathèque André Malraux, Strasbourg

Informations pratiques

Entre les lignes : l’art d’écrire 2 et 3 octobre Médiathèque André Malraux Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T13:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Du samedi 19 septembre au samedi 31 octobre

Lieu : Centre de l’illustration (5e étage de la médiathèque)

Horaires d’ouverture de l’exposition : ma – ve 13h à 19h / sa 9h30 à 19h

Tout public. Entrée libre

Dans la continuité de l’exposition L’écriture décorative d’Alfred Erdmann, il vous est proposé de poursuivre l’exploration de l’art de l’écrit à travers une sélection d’ouvrages et d’iconographies autour de la lettre et de l’écriture.

Médiathèque André Malraux 1 Presqu’île André Malraux, 67100 Strasbourg, France Strasbourg 67100 Neudorf Bas-Rhin Grand Est 0388451010 http://www.mediatheques.strasbourg.eu

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