UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Strasbourg

Entre les lignes : l’art d’écrire, Médiathèque André Malraux, Strasbourg

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque André Malraux · Strasbourg

Entre les lignes : l’art d’écrire, Médiathèque André Malraux, Strasbourg

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque André Malraux
Adresse
1 Presqu'île André Malraux, 67100 Strasbourg, France
Ville
67100 Strasbourg
Département
Bas-Rhin

Entre les lignes : l’art d’écrire 2 et 3 octobre Médiathèque André Malraux Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T13:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Du samedi 19 septembre au samedi 31 octobre
Lieu : Centre de l’illustration (5e étage de la médiathèque)
Horaires d’ouverture de l’exposition : ma – ve 13h à 19h / sa 9h30 à 19h
Tout public. Entrée libre
Dans la continuité de l’exposition L’écriture décorative d’Alfred Erdmann, il vous est proposé de poursuivre l’exploration de l’art de l’écrit à travers une sélection d’ouvrages et d’iconographies autour de la lettre et de l’écriture.

Médiathèque André Malraux 1 Presqu’île André Malraux, 67100 Strasbourg, France Strasbourg 67100 Neudorf Bas-Rhin Grand Est 0388451010 http://www.mediatheques.strasbourg.eu
Biblis en folie 2026

© Médiathèque André Malraux Strasbourg

À voir aussi à Strasbourg (Bas-Rhin)