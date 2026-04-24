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Entre nosotras, Salle Amédée Larrieu, Bordeaux

Entre nosotras, Salle Amédée Larrieu, Bordeaux

Entre nosotras, Salle Amédée Larrieu, Bordeaux jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Salle Amédée Larrieu

Adresse : Place Amédée Larrieu

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : Entrée libre

Entre nosotras 28 – 30 mai Salle Amédée Larrieu Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T13:00:00+02:00 – 2026-05-28T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T13:00:00+02:00 – 2026-05-30T20:00:00+02:00

Par : A la Mexicaine
“Entre Nosotras” est une série photographique qui explore la mémoire intime et la transmission émotionnelle entre femmes, à travers quatre générations d’une même lignée. Le projet interroge la manière dont les corps portent, consciemment ou non, les traces de celles qui les ont précédés : gestes hérités, silences transmis, formes de protection et de résistance.
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026).

Salle Amédée Larrieu Place Amédée Larrieu Bordeaux 33000 Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde Nouvelle-Aquitaine
Série photographique explorant la mémoire intime et la transmission émotionnelle entre femmes à travers quatre générations d’une même lignée. Exposition SALC

Stephanie Juarez

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