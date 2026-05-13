L’exposition Entre Surface, organisée en collaboration entre Hybrid’s Crib, NYCE et PCE, propose une exploration à la fois sensorielle et conceptuelle de la matière dans la création contemporaine. Elle invite à dépasser l’apparence pour révéler les strates, les textures et les récits enfouis dans les matériaux. En privilégiant les techniques mixtes — sculpture, recyclage, textile, collage et photographie — Entre Surface interroge la frontière entre surface et profondeur, entre visible et tangible. Dans un contexte dominé par le numérique, l’exposition réaffirme la valeur du contact, du relief et de la trace, faisant de la matérialité une expérience à part entière. Elle rassemble des œuvres qui instaurent un dialogue sensible entre gestes, matières et mémoires. Chaque création devient ainsi un espace de rencontre entre matière et regard, entre expression individuelle et vibration sensorielle.

Artistes Exposants :

Agnès Senga / Alain Guillon / Amélie et Catherine Barbedienne – La Parcelle des Rêves /

Aurélie Lafourcade / Birdie / Carole Chausset / Catherina Kouninioti / Chantal Rougier / Christian Calmon / Clothilde Fricot Mugnerot / Dandy Diwangkara / David Sagnier / Diane Betoux / Diom / Elisabeth Baillon / Emmanuelle Cadet / Éric Beauplace / Estela Currao / Isabelle Morellet / Jean-Pierre Labesse / Jean-Louis Brunati / Karine Langevin KJL / Mehnoush Modonpour / Ophélie Hugounenq / Raexsyaf Arrahman / SCOWWZA / SLM. Sylvie LeMennChabot / Ticha Vandewerve / Véronique Parra / Virginie Paoli / Yasmina Kijek / Zou

PCE – Paris Collage Ensemble

Notre groupe, créé en 2023, rassemble 8 collagistes aux créations très diverses. Notre point commun : les papiers de toutes sortes, déchirés ou découpés minutieusement, voire sculptés. Depuis trois ans nous collaborons sur des projets inspirants, mettons en œuvre des expositions. “Entre Surface” est notre deuxième collaboration avec le New York Collage Ensemble dont l’une d’entre nous est membre et l’Hybrid’s Crib.

Artistes exposants :

Anissa Nossay / Fabrice Coltro / La Parlange / Michèle Coudert / Milkisa / Roman Gabes / Spot Phelizon

NYCE – NY Collage Ensemble

Le New York Collage Ensemble (NYCE), fondé en 2020, a pour mission de rassembler une communauté d’artistes collagistes susceptibles d’échanger, de collaborer et de s’inspirer mutuellement. Afin de mener à bien cet objectif, NYCE associe des artistes dont les carrières et les styles sont variés et dont le travail s’appuie sur des techniques diverses, du tissu au travail digital en passant par la création analogique.

Artistes exposants :

Amy Putman / Isabelle Milkoff / Meghan Larimer /Orit Tenzer / Susan Lerner

Catalogue : https://heyzine.com/flip-book/f2d41ebdf6.html