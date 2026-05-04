Songe d’une nuit d’été MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS

Une soirée d’été, les esprits de la forêt organisent non loin d’Athènes une fête pour célébrer la nouvelle saison. Mais l’irruption de quatre humains en fuite vont provoquer un bouleversement dans le royaume du roi, Obéron, et de la reine des fées, Titania.

Les quatre humains, eux, bien éloignés de ces considérations, sont pris dans un drame amoureux. Hermia et Lysandre, souhaitent se marier, mais le père d’Hermia s’y oppose. Il veut la marier à Démétrius. Les deux amants s’enfuient dans les bois pour fuir ce destin tragique. Mais Démétrius les suit à la trace pour contraindre Hermia à l’épouser. Héléna, amoureuse de Démétrius, le poursuit, lui. Et pour couronner le tout, une troupe d’artisans arrive dans la forêt pour répéter un spectacle qu’ils souhaitent présenter pour le mariage du roi et de la reine d’Athènes… De nouveaux bouleversements en perspective…

DISTRIBUTION :

Classe de parcours découverte 2 (CMA7) : Héloïse Manessier

Hermia – Eliz Can

Héléna – Adèle Guetz

Lysandre – Simon Durin-Zernik

Démétrius – Octave Bouvet

Obéron – Ferdinand Martin de Riberolles

Titania – Sofia Macaluso

Luck – Noa Panié Smith

Puck – Hippolyte Obert

La Fée – Colombe Scherer

Classe inter-conservatoire masque de Magali Song et Gatienne Engélibert

Avec

Missou Salmon

Violette Lafin

Lilia Bitzenhofer-Breuil

Armance Merle

Siobhan Laurent

Pauline Beguin

Classe d’art dramatique C2/C3 du CMA7

Classe de violes de Gambe : Garance Boizot

Avec

Joséphine Gobillard (viole de gambe)

Garance Boizot (viole de gambe)

Salomé Gargaud (violon Baroque)

Classe de piano improvisation : Axel Nouveau (CMA14)

Avec

Thomas Benchetrit

Sam Gaborieau

Jiyoun Shin

Simiao Sun

Les élèves des classes de parcours découverte d’Héloïse Manessier, d’art dramatique de Felix Pruvost, de piano improvisation d’Axel Nouveau, de viole de gambe de Garance Boizot et de l’atelier inter-conservatoire masque de Magali Song et Gatienne Engélibert, vous invitent à découvrir un spectacle adapté de l’œuvre de William Shakespeare.

Le mercredi 13 mai 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-13T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-14T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-13T19:30:00+02:00_2026-05-13T21:00:00+02:00

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 PARIS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqSrM7CuBu33MxQSh_Y_XxA-wjA9QXKzUm43LRRTGfd2DHhg/viewform?usp=publish-editor dac-cma7communication@paris.fr



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