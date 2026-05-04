Songe d’une nuit d’été MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS
Songe d’une nuit d’été MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS mercredi 13 mai 2026.
Une soirée d’été, les esprits de la forêt organisent non loin d’Athènes une fête pour célébrer la nouvelle saison. Mais l’irruption de quatre humains en fuite vont provoquer un bouleversement dans le royaume du roi, Obéron, et de la reine des fées, Titania.
Les quatre humains, eux, bien éloignés de ces considérations, sont pris dans un drame amoureux. Hermia et Lysandre, souhaitent se marier, mais le père d’Hermia s’y oppose. Il veut la marier à Démétrius. Les deux amants s’enfuient dans les bois pour fuir ce destin tragique. Mais Démétrius les suit à la trace pour contraindre Hermia à l’épouser. Héléna, amoureuse de Démétrius, le poursuit, lui. Et pour couronner le tout, une troupe d’artisans arrive dans la forêt pour répéter un spectacle qu’ils souhaitent présenter pour le mariage du roi et de la reine d’Athènes… De nouveaux bouleversements en perspective…
DISTRIBUTION :
Classe de parcours découverte 2 (CMA7) : Héloïse Manessier
Hermia – Eliz Can
Héléna – Adèle Guetz
Lysandre – Simon Durin-Zernik
Démétrius – Octave Bouvet
Obéron – Ferdinand Martin de Riberolles
Titania – Sofia Macaluso
Luck – Noa Panié Smith
Puck – Hippolyte Obert
La Fée – Colombe Scherer
Classe inter-conservatoire masque de Magali Song et Gatienne Engélibert
Avec
Missou Salmon
Violette Lafin
Lilia Bitzenhofer-Breuil
Armance Merle
Siobhan Laurent
Pauline Beguin
Classe d’art dramatique C2/C3 du CMA7
Classe de violes de Gambe : Garance Boizot
Avec
Joséphine Gobillard (viole de gambe)
Garance Boizot (viole de gambe)
Salomé Gargaud (violon Baroque)
Classe de piano improvisation : Axel Nouveau (CMA14)
Avec
Thomas Benchetrit
Sam Gaborieau
Jiyoun Shin
Simiao Sun
Les élèves des classes de parcours découverte d’Héloïse Manessier, d’art dramatique de Felix Pruvost, de piano improvisation d’Axel Nouveau, de viole de gambe de Garance Boizot et de l’atelier inter-conservatoire masque de Magali Song et Gatienne Engélibert, vous invitent à découvrir un spectacle adapté de l’œuvre de William Shakespeare.
Le mercredi 13 mai 2026
de 19h30 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-13T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-14T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-13T19:30:00+02:00_2026-05-13T21:00:00+02:00
MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 PARIS
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