Entre ville et campagne, Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy, Nancy

Entre ville et campagne Mardi 2 juin, 18h00 Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy Meurthe-et-Moselle

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T20:00:00+02:00

Toute architecture prend racine dans un territoire, détermine des limites, des portes, pose des franchissements, et crée des intériorités pour s’abriter, se protéger, s’épanouir et s’ouvrir au monde progressivement, avec retenue ou avec force.

Pourtant, depuis la fin du XIXe siècle, la production de la ville en milieu périurbain a engendré des lieux sans qualité, au statut ambigu, souvent sans limites affirmées.

Face à ce constat, nous défendons la nécessité d’une architecture intériorisée tout en étant située. En mettant en intelligence différents lieux, l’architecture se révèle être un art des relations humaines dans un cadre bâti qui s’étend de la chambre jusqu’à l’horizon au travers d’une multitude d’intériorités.

Trois réalisations illustreront la mise en relation spatiale entre la sphère intime et le grand paysage, sur les plans technique et fonctionnel aussi bien que sur l’expressivité des formes.

Enfin, cette intervention sera aussi l’occasion de rappeler les préalables incontournables que sont l’économie, l’approche environnementale et la dimension domestique et montrer comment ils sont des outils nécessaires dans la composition du logement.

ARCHITECTURES RAPHAËL GABRION est un atelier fondé en 2008 à Paris par Raphaël Gabrion. D’échelle réduite, l’atelier préfère limiter le nombre de projets sur lesquels travailler afin de privilégier la réflexion nécessaire au juste déroulement de ceux-ci.

En 2008, Raphaël Gabrion est lauréat des AJAP-albums de la jeune architecture et du paysage. En 2024, il est lauréat du prix de l’Habitat décerné conjointement par l’Ordre des architectes et l’Académie d’architecture. En 2025, il est nommé au prix de l’Equerre d’argent dans la catégorie Habitat avec le projet des 43 logements collectifs à Ivry-sur-Seine.

Actuellement Raphaël Gabrion est l’architecte de la future médiathèque du plateau de Haye à Nancy.

Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY Nancy 54100 Rives de Meurthe Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.nancy.archi.fr/fr/conference-raphael-gabrion_-e.html »}]

Conférence de l’école nationale supérieure d’architecture de Nancy par Raphaël Gabrion, architecte, lauréat du Prix de l’Habitat 2024. conférence logement