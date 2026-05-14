Entrée gratuite au musée de Clamecy, Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland, Clamecy

Entrée gratuite au musée de Clamecy 19 et 20 septembre Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez gratuitement le musée de Clamecy, où chacun pourra découvrir les riches collections : archéologie gallo-romaine et mérovingienne, peintures du XVIe siècle au XXe siècle, ensemble extraordinaire d’affiches de Charles Loupot, faïences, évocation de la vie et de l’oeuvre du prix Nobel de littérature Romain Rolland, et salle consacrée à l’activité du flottage du bois. Les oeuvres de l’exposition temporaire Le réalisme magique de Lukáš Kándl invitent à un parcours dans un univers inspiré d’onirisme et de fantastique.

Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland Avenue de la République, 58500 Clamecy, France Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33386271799 https://www.clamecy.fr/que-faire-a-clamecy/envie-de-culture/musee/ L’un des bâtiments est l’ancien hôtel du duc de Bellegarde, datant du XVIIe siècle.

Visitez gratuitement le musée de Clamecy, où chacun pourra découvrir les riches collections : archéologie gallo-romaine et mérovingienne, peintures du XVIe siècle au XXe siècle, ensemble d’affiches à…

Exposition Lukáš Kándl © musée de Clamecy.