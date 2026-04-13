Entrée libre dans la limite des places disponibles, Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité, Fontainebleau

Entrée libre dans la limite des places disponibles Vendredi 5 juin, 17h30 Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T17:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T17:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

À l’automne 1999, le mahJ organise sa première exposition temporaire, « Regards sur la vie juive au Maroc » lors de laquelle le public découvre la richesse de la culture juive marocaine dans ses différentes formes d’expression : manuscrits, objets de culte, bijoux et costumes. Cette présentation impulse le développement des collections marocaines du musée. Puis, en 2020, le mahJ consacre une exposition à Jean Besancenot (1902-1992) et complète à cette occasion son fonds. Le travail de Besancenot croise l’ethnographie, la photographie et l’art et s’intéresse principalement aux costumes, parures et bijoux du Maroc de la première moitié du XXe siècle. Une grande partie de son œuvre porte sur les communautés juives. L’occasion de s’arrêter plus en détail sur la diversité des parures et vêtements des collections marocaines du mahJ, en dialogue avec les photographies de Jean Besancenot.

Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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