Entrée libre sur les deux monuments de la Cité royale de Loches., Cité Royale de Loches, Loches

Informations pratiques

Entrée libre sur les deux monuments de la Cité royale de Loches. 19 et 20 septembre Cité Royale de Loches Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte des espaces intérieurs et extérieurs du site de la Cité royale de Loches.

Cité Royale de Loches 5 place Charles-VII 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire (0)2 47 19 18 08 https://citeroyaleloches.fr/ Front sud du château de Loches, organisé autour du donjon roman de Foulques Nerra. On y admire un catalogue impressionnant de l’évolution de l’architecture fortifiée entre les XIe et XVe siècles.

Le site a servi de prison à partir du milieu du XVe siècle, accueillant notamment d’illustres prisonniers comme Philippe de Commynes et Ludovic Sforza. Le logis royal correspond à la partie résidentielle où venaient les rois de France pour chasser en forêt de Loches. Il a été construit aux XIVe et XVe siècles. On y voit un magnifique oratoire édifié à la demande d’Anne de Bretagne A 45 mn au sud de Tours par la D943

Découverte des espaces intérieurs et extérieurs du site de la Cité royale de Loches.

© Gillard & Vincent / Cité royale de Loches.