Entreprendre autrement pour demain Cité de l’économie Paris

Face aux défis environnementaux, sociaux et économiques, l’entreprise est appelée à se réinventer. Actrice majeure de la transition écologique et sociale, elle repense sa place, redéfinit ses missions et réinterroge ses responsabilités. Nouveaux modèles, pratiques innovantes, ambitions renouvelées… À quoi ressemblera l’entreprise de demain ? Comment conjuguer performance, impact sociétal et durabilité pour construire des organisations résilientes et responsables ?

En présence de :

Flavie Houdin, responsable des affaires publiques au sein du mouvement Impact France.

Elisabeth Laville, fondatrice du Think tank Utopies, membre de B-Lab, experte de la responsabilité sociétale des entreprises.

Modération : Cédric Fuentes, directeur des programmes de l’Association Europe-Finances-Régulation (AEFR).

À l’heure des transitions écologiques et sociales, les entreprises doivent repenser leur rôle. Venez explorer les modèles émergents et les pistes pour bâtir des organisations plus responsables et résilientes.

Le samedi 11 avril 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit

Table ronde • Durée 1h • Hall Defrasse

– Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

– Réservation conseillée

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T16:00:00+02:00_2026-04-11T17:00:00+02:00

Cité de l’économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris

https://www.citeco.fr/agenda/entreprendre-autrement-pour-demain



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