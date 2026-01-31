Entretenir, restaurer, transmettre : l’église Saint-Jacques aux fils du temps, Église Saint-Jacques, Lunéville
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Jacques · Lunéville
Informations pratiques
Entretenir, restaurer, transmettre : l’église Saint-Jacques aux fils du temps 19 et 20 septembre Église Saint-Jacques Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’église Saint-Jacques de Lunéville est un édifice majeur du patrimoine de la ville. Au fil des décennies, elle a fait l’objet de nombreux travaux d’entretien, de consolidation et de restauration, témoignant de l’attention constante portée à sa préservation.
À travers une sélection de documents conservés aux Archives municipales de Lunéville, cette exposition retrace les principaux travaux réalisés du XIXᵉ siècle à nos jours.
Église Saint-Jacques Place Saint-Remy, 54300 Lunéville, France Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383730412
L’église Saint-Jacques de Lunéville est un édifice majeur du patrimoine de la ville. Au fil des décennies, elle a fait l’objet de nombreux travaux d’entretien, de consolidation et de restauration, de…
©Archives municipales de Lunéville
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