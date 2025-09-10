Entretien avec Yamen Manaï, Institut Municipal d’Angers, Angers

Entretien avec Yamen Manaï Vendredi 18 septembre, 10h30 Institut Municipal d’Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00

Moment de partage avec l’écrivain tunisien Yamen Manai, lauréat de nombreux prix littéraires en France et en Tunisie, à l’Institut Municipal d’Angers.

Institut Municipal d’Angers 6 rue Émile Bordier Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 05 38 80 https://www.angers.fr/vivre-a-angers/culture/enseignement-cours-pour-adultes/institut-municipal/index.html Outils de formation permanente et de culture populaire, l’Institut municipal de la Ville d’Angers propose une offre de conférences riche et diversifiée et enseigne les langues étrangères.

Moment de partage avec l’écrivain tunisien Yamen Manai, lauréat de nombreux prix littéraires en France et en Tunisie, à l’Institut Municipal d’Angers.

©Maison Julien Gracq