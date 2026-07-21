Envies ! Atelier dessous de plat en mosaïque Rue Jacques Amiot Varzy
jeudi 6 août 2026 · Rue Jacques Amiot · Varzy
Informations pratiques
Varzy
Envies ! Atelier dessous de plat en mosaïque
Rue Jacques Amiot Bungalow du château Varzy Nièvre
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:30:00
fin : 2026-08-06 16:30:00
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Temps de rencontre pour donner vie à ses envies ! Atelier dessous de plat en mosaïque au bungalow du château chaque jeudi en août Renseignements et inscriptions à l’Espace SocioCulturel du Val du Sauzay 03 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusauzay.fr Adhésion obligatoire .
Rue Jacques Amiot Bungalow du château Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusauzay.fr
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English : Envies ! Atelier dessous de plat en mosaïque
L’événement Envies ! Atelier dessous de plat en mosaïque Varzy a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Clamecy Haut Nivernais
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