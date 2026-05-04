Enys Men de Mark Jenkin Place du Temple Montélimar

Montélimar

Enys Men de Mark Jenkin

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 14:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Enys Men (2022)

1h31 vost



Réalisé par Mark Jenkin

Avec Mary Woodvine, Edward Rowe, Flo Crowe

Grande-Bretagne expérimental

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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Enys Men (2022)

1h31 ? vost



Directed by Mark Jenkin

With Mary Woodvine, Edward Rowe, Flo Crowe

Great Britain experimental

L’événement Enys Men de Mark Jenkin Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération