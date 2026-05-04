Enys Men de Mark Jenkin Place du Temple Montélimar
Enys Men de Mark Jenkin Place du Temple Montélimar dimanche 14 juin 2026.
Montélimar
Enys Men de Mark Jenkin
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Enys Men (2022)
1h31 vost
Réalisé par Mark Jenkin
Avec Mary Woodvine, Edward Rowe, Flo Crowe
Grande-Bretagne expérimental
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Enys Men (2022)
1h31 ? vost
Directed by Mark Jenkin
With Mary Woodvine, Edward Rowe, Flo Crowe
Great Britain experimental
L’événement Enys Men de Mark Jenkin Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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