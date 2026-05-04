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Enys Men de Mark Jenkin Place du Temple Montélimar

Enys Men de Mark Jenkin Place du Temple Montélimar dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Place du Temple

Adresse : Cinéma Les Templiers

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 6

Montélimar

Enys Men de Mark Jenkin

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Enys Men (2022)
1h31 vost

Réalisé par Mark Jenkin
Avec Mary Woodvine, Edward Rowe, Flo Crowe
Grande-Bretagne expérimental
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Enys Men (2022)
1h31 ? vost

Directed by Mark Jenkin
With Mary Woodvine, Edward Rowe, Flo Crowe
Great Britain experimental

L’événement Enys Men de Mark Jenkin Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération

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