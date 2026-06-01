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Epicentre Une sieste Sonore Médiathèque Chambon-sur-Voueize

Epicentre Une sieste Sonore Médiathèque Chambon-sur-Voueize

Epicentre Une sieste Sonore Médiathèque Chambon-sur-Voueize samedi 27 juin 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 3 av. Georges Clémenceau

Ville : 23170 Chambon-sur-Voueize

Département : Creuse

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Chambon-sur-Voueize

Epicentre Une sieste Sonore

Médiathèque 3 av. Georges Clémenceau Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Une sieste sonore dans votre médiathèque !

Des compositions originales, des sons de la nature, etc…
A écouter au casque…   .

Médiathèque 3 av. Georges Clémenceau Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 66 21 

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English : Epicentre Une sieste Sonore

L’événement Epicentre Une sieste Sonore Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-06-09 par Creuse Confluence Tourisme

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