Epicentre Une sieste Sonore Médiathèque Chambon-sur-Voueize
Epicentre Une sieste Sonore Médiathèque Chambon-sur-Voueize samedi 27 juin 2026.
Chambon-sur-Voueize
Epicentre Une sieste Sonore
Médiathèque 3 av. Georges Clémenceau Chambon-sur-Voueize Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Une sieste sonore dans votre médiathèque !
Des compositions originales, des sons de la nature, etc…
A écouter au casque… .
Médiathèque 3 av. Georges Clémenceau Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 66 21
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English : Epicentre Une sieste Sonore
L’événement Epicentre Une sieste Sonore Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-06-09 par Creuse Confluence Tourisme
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