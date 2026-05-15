La dynamo fête ses 10 ans Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize
La dynamo fête ses 10 ans Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize samedi 20 juin 2026.
Chambon-sur-Voueize
La dynamo fête ses 10 ans
Ressourcerie la Dynamo 1 ZA des granges Chambon-sur-Voueize Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
11h Visite guidée de la ressourcerie
10h-12h Relooking de meuble par Debby Meury Jauge 5 pers. max. Prix libre et conscient
14 h Visite guidée de la ressourcerie
16h Défilé de mode classique et loufoque avec la Compagnie du Dé à coudre et PicaPica
16h Musique l’OTRSON (l’OrchesTre de Ressourcerie SONore)
Sur la journée? Aérogommage de meubles , réparation d’électro … ? Exposition “ Les talents cachés de nos salariés ” …
Buvette & Snack le midi par Le Comité des fêtes
boutique ouverte de 10h00 à 18h00 .
Ressourcerie la Dynamo 1 ZA des granges Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 00 47 lesateliers.ladynamo@gmail.com
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English : La dynamo fête ses 10 ans
L’événement La dynamo fête ses 10 ans Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-05-15 par Creuse Confluence Tourisme
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