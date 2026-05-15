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La dynamo fête ses 10 ans Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize

La dynamo fête ses 10 ans Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize

La dynamo fête ses 10 ans Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize samedi 20 juin 2026.

Lieu : Ressourcerie la Dynamo

Adresse : 1 ZA des granges

Ville : 23170 Chambon-sur-Voueize

Département : Creuse

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Chambon-sur-Voueize

La dynamo fête ses 10 ans

Ressourcerie la Dynamo 1 ZA des granges Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :
2026-06-20

11h Visite guidée de la ressourcerie
10h-12h Relooking de meuble par Debby Meury Jauge 5 pers. max. Prix libre et conscient
14 h Visite guidée de la ressourcerie
16h Défilé de mode classique et loufoque avec la Compagnie du Dé à coudre et PicaPica
16h Musique l’OTRSON (l’OrchesTre de Ressourcerie SONore)
Sur la journée? Aérogommage de meubles , réparation d’électro … ? Exposition “ Les talents cachés de nos salariés ” …

Buvette & Snack le midi par Le Comité des fêtes
boutique ouverte de 10h00 à 18h00   .

Ressourcerie la Dynamo 1 ZA des granges Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 00 47  lesateliers.ladynamo@gmail.com

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English : La dynamo fête ses 10 ans

L’événement La dynamo fête ses 10 ans Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-05-15 par Creuse Confluence Tourisme

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