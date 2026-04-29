Chambon-sur-Voueize

Randonnée CAP Chambon

office de tourisme Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Randonnée Château de l’Ours à Ste Thérence de 10 kms.

Départ à 14h du parking de la salle des fêtes de Budelière.

Prévoir des bonnes chaussures de marche

Marche à allure modérée (2h30 à 3h).

Cotisation annuelle de 10€. .

office de tourisme Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 47 46 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée CAP Chambon

L’événement Randonnée CAP Chambon Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-04-29 par Creuse Confluence Tourisme