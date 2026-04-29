Randonnée CAP Chambon Chambon-sur-Voueize
Randonnée CAP Chambon Chambon-sur-Voueize dimanche 21 juin 2026.
Chambon-sur-Voueize
Randonnée CAP Chambon
office de tourisme Chambon-sur-Voueize Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Randonnée Château de l’Ours à Ste Thérence de 10 kms.
Départ à 14h du parking de la salle des fêtes de Budelière.
Prévoir des bonnes chaussures de marche
Marche à allure modérée (2h30 à 3h).
Cotisation annuelle de 10€. .
office de tourisme Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 47 46 08
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English : Randonnée CAP Chambon
L’événement Randonnée CAP Chambon Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-04-29 par Creuse Confluence Tourisme
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