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Randonnée CAP Chambon Chambon-sur-Voueize

Randonnée CAP Chambon Chambon-sur-Voueize

Randonnée CAP Chambon Chambon-sur-Voueize dimanche 21 juin 2026.

Adresse : office de tourisme

Ville : 23170 Chambon-sur-Voueize

Département : Creuse

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Chambon-sur-Voueize

Randonnée CAP Chambon

office de tourisme Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Randonnée Château de l’Ours à Ste Thérence de 10 kms.
Départ à 14h du parking de la salle des fêtes de Budelière.
Prévoir des bonnes chaussures de marche
Marche à allure modérée (2h30 à 3h).
Cotisation annuelle de 10€.   .

office de tourisme Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 47 46 08 

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English : Randonnée CAP Chambon

L’événement Randonnée CAP Chambon Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-04-29 par Creuse Confluence Tourisme

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