Fête patronale place village Chambon-sur-Voueize

Chambon-sur-Voueize

Fête patronale

place village 7 place aubergier Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

Vendredi 12 Barbecue-Concert à partir de 20h30 avec le groupe les Frères Hunter

Samedi 13 Concours de boules dès 13h30 Place des Platanes organisé par la Jeunesse Sportive Chambonnaise

Barbecue géant à 19h30 et Retraite aux flambeaux Feu d’artifice à 23h sur la Tardes Bal gratuit avec ULTRASON

Dimanche: 14 Paella géante sous chapiteau à partir de 13h Concert rock à 15h avec le groupe On the road

Buvette & restauration sur place tout le week-end

Fête foraine pendant les 3 jours .

place village 7 place aubergier Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 04 46 06 cdfchambonsurvoueize@gmail.com

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English : Fête patronale

L’événement Fête patronale Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-06-04 par Creuse Confluence Tourisme