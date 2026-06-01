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Fête patronale place village Chambon-sur-Voueize

Fête patronale place village Chambon-sur-Voueize

Fête patronale place village Chambon-sur-Voueize vendredi 12 juin 2026.

Lieu : place village

Adresse : 7 place aubergier

Ville : 23170 Chambon-sur-Voueize

Département : Creuse

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Chambon-sur-Voueize

Fête patronale

place village 7 place aubergier Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-12

Vendredi 12 Barbecue-Concert à partir de 20h30 avec le groupe les Frères Hunter
Samedi 13 Concours de boules dès 13h30 Place des Platanes organisé par la Jeunesse Sportive Chambonnaise
Barbecue géant à 19h30 et Retraite aux flambeaux Feu d’artifice à 23h sur la Tardes Bal gratuit avec ULTRASON
Dimanche: 14 Paella géante sous chapiteau à partir de 13h Concert rock à 15h avec le groupe On the road

Buvette & restauration sur place tout le week-end

Fête foraine pendant les 3 jours   .

place village 7 place aubergier Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 04 46 06  cdfchambonsurvoueize@gmail.com

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English : Fête patronale

L’événement Fête patronale Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-06-04 par Creuse Confluence Tourisme

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