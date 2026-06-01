Fête patronale place village Chambon-sur-Voueize
Fête patronale place village Chambon-sur-Voueize vendredi 12 juin 2026.
Chambon-sur-Voueize
Fête patronale
place village 7 place aubergier Chambon-sur-Voueize Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-12
Vendredi 12 Barbecue-Concert à partir de 20h30 avec le groupe les Frères Hunter
Samedi 13 Concours de boules dès 13h30 Place des Platanes organisé par la Jeunesse Sportive Chambonnaise
Barbecue géant à 19h30 et Retraite aux flambeaux Feu d’artifice à 23h sur la Tardes Bal gratuit avec ULTRASON
Dimanche: 14 Paella géante sous chapiteau à partir de 13h Concert rock à 15h avec le groupe On the road
Buvette & restauration sur place tout le week-end
Fête foraine pendant les 3 jours .
place village 7 place aubergier Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 04 46 06 cdfchambonsurvoueize@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête patronale
L’événement Fête patronale Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-06-04 par Creuse Confluence Tourisme
À voir aussi à CHAMBON-SUR-VOUEIZE (Creuse)
- Création de costumes en récup’ sans couture Costumes upcycling creation Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize 11 juin 2026
- Atelier réparation vélo Bike’s Repair workshop Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize 13 juin 2026
- La dynamo fête ses 10 ans Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize 20 juin 2026
- Randonnée CAP Chambon Chambon-sur-Voueize 21 juin 2026
- Marché Nocturne Chambon-sur-Voueize 10 juillet 2026