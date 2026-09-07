Épopée diamantaire : visite libre à tarif préférentiel, Coopérative diamantaire – La Felletinoise, Felletin
samedi 19 septembre 2026 · Coopérative diamantaire - La Felletinoise · Felletin
Informations pratiques
Épopée diamantaire : visite libre à tarif préférentiel 19 et 20 septembre Coopérative diamantaire – La Felletinoise Creuse
Tarif préférentiel (non valable sur le jeu Mystères & diamantaires) : 3,50€. Gratuit pour les moins de 18 ans. Dernière entrée à 11h30 le matin et 16h30 l’après-midi.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’un tarif réduit pour découvrir l’Épopée diamantaire.
Installé dans l’ancienne coopérative diamantaire « La Felletinoise », ce parcours interactif retrace l’histoire des diamantaires de Felletin et dévoile les différentes techniques de taille du diamant.
Les enfants pourront partir à la recherche du trésor des diamantaires grâce à un livret pédagogique inclus dans le billet d’entrée.
Coopérative diamantaire – La Felletinoise 2 rue de la Diamanterie, 23500 Felletin Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine Construit en 1912, le bâtiment de la coopérative diamantaire a accueilli près de 80 diamantaires jusqu’à sa fermeture en 1982. Le bâtiment accueille aujourd’hui « l’Épopée Diamantaire », un musée dont l’objectif est de faire découvrir l’histoire de cette aventure humaine mais aussi la technique de taille de diamant.
Le site appartient à la commune, et l’association Felletin Patrimoine Environnement en assure la valorisation. Places de stationnement devant le bâtiment. Place et accès PMR à l’arrière du bâtiment.
Tables de pique-nique à proximité.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’un tarif réduit pour découvrir l’Épopée diamantaire.
© FPE
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