Épopée diamantaire : visite libre à tarif préférentiel, Coopérative diamantaire – La Felletinoise, Felletin

Informations pratiques

Épopée diamantaire : visite libre à tarif préférentiel 19 et 20 septembre Coopérative diamantaire – La Felletinoise Creuse

Tarif préférentiel (non valable sur le jeu Mystères & diamantaires) : 3,50€. Gratuit pour les moins de 18 ans. Dernière entrée à 11h30 le matin et 16h30 l’après-midi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’un tarif réduit pour découvrir l’Épopée diamantaire.

Installé dans l’ancienne coopérative diamantaire « La Felletinoise », ce parcours interactif retrace l’histoire des diamantaires de Felletin et dévoile les différentes techniques de taille du diamant.

Les enfants pourront partir à la recherche du trésor des diamantaires grâce à un livret pédagogique inclus dans le billet d’entrée.

Coopérative diamantaire – La Felletinoise 2 rue de la Diamanterie, 23500 Felletin Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine Construit en 1912, le bâtiment de la coopérative diamantaire a accueilli près de 80 diamantaires jusqu’à sa fermeture en 1982. Le bâtiment accueille aujourd’hui « l’Épopée Diamantaire », un musée dont l’objectif est de faire découvrir l’histoire de cette aventure humaine mais aussi la technique de taille de diamant.

Le site appartient à la commune, et l’association Felletin Patrimoine Environnement en assure la valorisation. Places de stationnement devant le bâtiment. Place et accès PMR à l’arrière du bâtiment.

Tables de pique-nique à proximité.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’un tarif réduit pour découvrir l’Épopée diamantaire.

© FPE