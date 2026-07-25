JEP 2026 Visite guidée du Lycée des Métiers du Bâtiment Route d’Aubusson Felletin

Informations pratiques

Felletin

JEP 2026 Visite guidée du Lycée des Métiers du Bâtiment

Route d’Aubusson Lycée des Métiers du Bâtiment Felletin Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

L’historique et renommé lycée des métiers du bâtiment de Felletin vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Profitez d’une déambulation commentée au cœur de cet ensemble architectural remarquable, réparti sur 14 hectares et façonné au fil des années par des générations d’élèves. Cette visite sera l’occasion de découvrir les différents savoir-faire liés aux métiers du bâtiment, tout en explorant les nouvelles perspectives d’avenir du site.

Réservation obligatoire .

Route d’Aubusson Lycée des Métiers du Bâtiment Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine felletinpatrimoine@gmail.com

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English : JEP 2026 Visite guidée du Lycée des Métiers du Bâtiment

L’événement JEP 2026 Visite guidée du Lycée des Métiers du Bâtiment Felletin a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Aubusson-Felletin