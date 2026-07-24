Informations pratiques

Felletin

JEP 2026 L’Épopée Diamantaire visites libres

Felletin Creuse

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

L’EPOPÉE DIAMANTAIRE

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’un tarif réduit pour découvrir l’Épopée diamantaire.

Installé dans l’ancienne coopérative diamantaire La Felletinoise , ce parcours interactif retrace l’histoire des diamantaires de Felletin et dévoile les différentes techniques de taille du diamant.

Les enfants pourront partir à la recherche du trésor des diamantaires grâce à un livret pédagogique inclus dans le billet d’entrée.

Informations

Tarif préférentiel (non valable sur le jeu Mystères & diamantaires) 3,50€. Gratuit pour les moins de 18 ans. Dernière entrée à 11h30 le matin et 16h30 l’après-midi. .

Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 54 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JEP 2026 L’Épopée Diamantaire visites libres

L’événement JEP 2026 L’Épopée Diamantaire visites libres Felletin a été mis à jour le 2026-07-24 par Creuse Tourisme