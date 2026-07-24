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JEP 2026 L’Épopée Diamantaire visites libres Felletin

samedi 19 septembre 2026 · Felletin

JEP 2026 L’Épopée Diamantaire visites libres Felletin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
23500 Felletin
Département
Creuse
Tarif
3.5 3.5 Tarif réduit

Felletin

JEP 2026 L’Épopée Diamantaire visites libres

Felletin Creuse

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

L’EPOPÉE DIAMANTAIRE

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’un tarif réduit pour découvrir l’Épopée diamantaire.
Installé dans l’ancienne coopérative diamantaire La Felletinoise , ce parcours interactif retrace l’histoire des diamantaires de Felletin et dévoile les différentes techniques de taille du diamant.
Les enfants pourront partir à la recherche du trésor des diamantaires grâce à un livret pédagogique inclus dans le billet d’entrée.

Informations
Tarif préférentiel (non valable sur le jeu Mystères & diamantaires) 3,50€. Gratuit pour les moins de 18 ans. Dernière entrée à 11h30 le matin et 16h30 l’après-midi.   .

Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 54 60 

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English : JEP 2026 L’Épopée Diamantaire visites libres

L’événement JEP 2026 L’Épopée Diamantaire visites libres Felletin a été mis à jour le 2026-07-24 par Creuse Tourisme

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