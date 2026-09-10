Épopée diamantaire : visites guidées à tarif préférentiel, Coopérative diamantaire – La Felletinoise, Felletin
samedi 19 septembre 2026 · Coopérative diamantaire - La Felletinoise · Felletin
Informations pratiques
Épopée diamantaire : visites guidées à tarif préférentiel 19 et 20 septembre Coopérative diamantaire – La Felletinoise Creuse
Tarif préférentiel : 3,50€. Gratuit pour les moins de 18 ans. Départ de la visite à 16h : merci de vous présenter à l’accueil du site 10 minutes avant.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’un tarif préférentiel pour découvrir l’Épopée diamantaire lors d’une visite guidée.
Pendant environ 1h, plongez dans l’histoire de l’ancienne coopérative de taille de diamants de Felletin. Pourquoi cette activité s’est-elle implantée dans la ville ? Comment taillait-on les diamants ? Comment les ouvrières et les ouvriers s’organisaient-ils au sein de la coopérative ?
Autant de questions auxquelles votre guide répondra au fil de la visite.
Coopérative diamantaire – La Felletinoise 2 rue de la Diamanterie, 23500 Felletin Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine Construit en 1912, le bâtiment de la coopérative diamantaire a accueilli près de 80 diamantaires jusqu’à sa fermeture en 1982. Le bâtiment accueille aujourd’hui « l’Épopée Diamantaire », un musée dont l’objectif est de faire découvrir l’histoire de cette aventure humaine mais aussi la technique de taille de diamant.
Le site appartient à la commune, et l’association Felletin Patrimoine Environnement en assure la valorisation. Places de stationnement devant le bâtiment. Place et accès PMR à l’arrière du bâtiment.
Tables de pique-nique à proximité.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, embarquez pour une visite guidée de l’Épopée diamantaire, à tarif préférentiel.
© FPE
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