Visite guidée du lycée des métiers du bâtiment, Lycée des métiers du bâtiment, Felletin

Informations pratiques

Visite guidée du lycée des métiers du bâtiment Samedi 19 septembre, 10h00 Lycée des métiers du bâtiment Creuse

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

L’historique et renommé lycée des métiers du bâtiment de Felletin vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Profitez d’une déambulation commentée au cœur de cet ensemble architectural remarquable, réparti sur 14 hectares et façonné au fil des années par des générations d’élèves. Cette visite sera l’occasion de découvrir les différents savoir-faire liés aux métiers du bâtiment, tout en explorant les nouvelles perspectives d’avenir du site.

Lycée des métiers du bâtiment Route d’Aubusson, 23500 Felletin Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 66 54 60 [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 66 54 60 »}, {« type »: « email », « value »: « felletinpatrimoine@gmail.com »}] Jean-Pierre Paquet, architecte en chef des monuments historiques et des bâtiments civils, élabore, entre 1947 et 1955, un complexe scolaire doté de bâtiments disposés de manière concentrique autour d’un promontoire. Cet ensemble original est labellisé « Patrimoine du XXe siècle » depuis 2013. L’arrivée se fait par l’entrée principale, route d’Aubusson. Suivre l’allée centrale puis sur la gauche, parking des étudiants.

L’historique et renommé lycée des métiers du bâtiment de Felletin vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

© LMB