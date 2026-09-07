Exposition « Les femmes dans la tapisserie » : visite libre à tarif préférentiel, Église Notre-Dame du Château, Felletin

Informations pratiques

Exposition « Les femmes dans la tapisserie » : visite libre à tarif préférentiel 19 et 20 septembre Église Notre-Dame du Château Creuse

Tarif : 1€. Gratuit pour les -18ans. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’exposition « Les femmes dans la tapisserie » met à l’honneur les femmes en tant qu’artistes, lissières, mais aussi comme figures symboliques à travers leurs représentations dans l’art tissé.

Tapisseries anciennes, modernes et contemporaines se côtoient, offrant un véritable voyage dans le temps et invitant à explorer l’évolution du regard porté sur les femmes au fil des siècles.

L’exposition propose également une immersion dans l’évolution des techniques de tissage grâce à des pièces expérimentales et innovantes. Le fil, le bois et la céramique s’y associent harmonieusement, tandis que la tapisserie se déploie en trois dimensions et se rapproche parfois de l’art sculpté.

Église Notre-Dame du Château 13 rue du château, 23500 Felletin Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 66 54 60 http://www.felletinpatrimoine.com https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00100064 L’église Notre-Dame du Château, de style gothique languedocien, fut érigée au XVe siècle à l’intérieur de la ville fortifiée de Felletin. Elle est illuminée par les vitraux du maître-verrier et artiste Henri Guérin et constitue l’écrin de deux œuvres posthumes de l’architecte Le Corbusier. L’église du Château est un lieu d’exposition depuis 1959. Arrêt TER et parkings à proximité. Pas d’accès PMR.

Exposition

© FPE