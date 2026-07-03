Erdal est parti – Simon Roth Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Informations pratiques

Quand raconter soi-même une expérience traumatique est trop difficile à assumer, peut-on la confier à un autre ? C’est le pari que tentent le réfugié politique kurde Erdal Karagoz et l’auteur et metteur en scène Simon Roth. Le premier a confié au second le récit de son parcours d’exilé entre la Turquie et l’Europe – chaotique et violent – pour se purger de sa colère, se donner de la force et éveiller les consciences du public français. Sur scène, cette histoire est incarnée par quatre interprètes, dont les corps et les voix sont autant d’inflexions de la personnalité d’Erdal.

Avec cette troisième pièce, Simon Roth – issu de la promotion 2021 du Conservatoire national supérieur d’art dramatique à Paris – s’empare de tous les outils du théâtre documentaire pour travailler la question de la représentation. À partir de douze heures d’entretien avec Erdal, il met en place un dispositif formel original, où bande-son, images enregistrées ou filmées en direct coexistent. En jouant notamment sur le doublage en synchronisation labiale et une attention soutenue aux mouvements, sa mise en scène orchestre le jeu des interprètes en une partition rigoureuse.

En diffractant le récit autobiographique d’un jeune réfugié kurde entre quatre interprètes, une bande-son et des images vidéo, Erdal est parti mêle épopée contemporaine et réflexion sur la capacité du théâtre à représenter le monde avec justesse.

Du mercredi 16 septembre 2026 au vendredi 18 septembre 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h45

payant

De 10 à 22 euros.

Bar et restauration à Bocoff

avant et après le spectacle.

Places accessibles PMR.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-16T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T00:45:00+02:00

Date(s) : 2026-09-16T20:00:00+02:00_2026-09-16T21:45:00+02:00;2026-09-17T20:00:00+02:00_2026-09-17T21:45:00+02:00;2026-09-18T20:00:00+02:00_2026-09-18T21:45:00+02:00

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/fr/programmation/saison-2026-2027/theatre/simon-roth-erdal-est-parti



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