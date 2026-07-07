Erik Truffaz et Antonia Lizana Festival Éclats d’Émail 2026 Place Stalingrad Limoges
jeudi 26 novembre 2026 · Place Stalingrad · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Erik Truffaz et Antonia Lizana Festival Éclats d’Émail 2026
Place Stalingrad Opéra de Limoges Limoges Haute-Vienne
Tarif : 32 – 32 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 20:00:00
fin : 2026-11-26
Date(s) :
2026-11-26
Fasciné par la découverte de musiques liées à la tradition populaire espagnole (notamment le Concierto de Aranjuez de Joaquin Rodrigo) et par certaines expressions du patrimoine culturel de ce pays (telles le flamenco ou les processions religieuses), le trompettiste Miles Davis en a donné sa vision intense et poétisée dans Sketches of Spain , chef-d’œuvre marquant l’ouverture du jazz aux musiques du monde. Disciple émancipé de son glorieux aîné, Erik Truffaz est devenu l’une des principales figures de la trompette électro-jazz dont la créativité ne s’est jamais émoussée. Sa rencontre avec le saxophoniste et chanteur de flamenco Antonio Lizana, véritable phénomène que le public français a pu découvrir et apprécier ces dernières années, devait se sceller par un projet ambitieux proposer leur vision contemporaine de ces Esquisses d’Espagne dont le génie a traversé les décennies. .
Place Stalingrad Opéra de Limoges Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com
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English : Erik Truffaz et Antonia Lizana Festival Éclats d’Émail 2026
L’événement Erik Truffaz et Antonia Lizana Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Limoges Métropole
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