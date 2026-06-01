Erneste et Célestine: Le Voyage en Charabie, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux

Erneste et Célestine: Le Voyage en Charabie Samedi 20 juin, 10h30 Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T10:30:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T10:30:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années : pour les deux héros, il est impensable de vivre sans musique.

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À l’occasion de la fête de la musique la bibliothèque Jean de la ville de Mirmont vous propose de vous rendre en Charabie, en compagnie d’Ernest et Célestine. Fête de la musique Festival 33 Tour

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