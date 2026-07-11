Errance Fragmentée CCM J.Gagnant Limoges

Informations pratiques

Limoges

Errance Fragmentée

CCM J.Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 18:00:00

fin : 2026-10-08 20:00:00

Date(s) :

2026-10-08

Errance fragmentée est une pièce de théâtre qui mêle poésie, récit et performance pour explorer les multiples fragments d’une identité façonnée par l’exil, les mémoires coloniales et les violences contemporaines.

À travers le parcours de Divine et les personnages qui gravitent autour d’elle, la pièce interroge les conséquences intimes et politiques de la migration, le racisme ordinaire, les héritages de la colonialité et la manière dont les corps portent les traces de ces histoires. Entre poésie, humour et moments de tension, elle fait dialoguer l’expérience personnelle avec des réflexions nourries par les pensées de Frantz Fanon, Elsa Dorlin, Achille Mbembe ou encore Sara Ahmed. .

CCM J.Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 00

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English : Errance Fragmentée

L’événement Errance Fragmentée Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole