Escalade gratuite à Block’Out Paris (dès 4 ans) Block’Out Paris Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

3 jours pour essayer l’escalade gratuitement

Vous avez toujours voulu essayer l’escalade sans savoir par où commencer ? Les Journées Portes Ouvertes sont faites pour ça. Les 18, 19 et 20 septembre 2026, Block’Out Paris vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir l’escalade et c’est 100% gratuit, quel que soit votre niveau.

C’est le moment parfait pour venir découvrir l’escalade : inscris-toi dès maintenant !

Un accès 100% gratuit et ouvert à tous les niveaux !

Pendant ta venue, tu pourras :

➡️ Découvrir l’escalade de bloc et profiter de toute la salle en illimité

➡️ Apprendre tes premiers mouvements et profiter d’ateliers grimpants ludiques

➡️ Profiter d’offres exceptionnelles uniquement dispos sur place ces 3 jours

➡️ Accéder à nos différents espaces : bar-restaurant, salle de musculation-fitness, terrasse…

Pour qui ?

✔️ Toutes les personnes de 4 ans et plus

✔️ Tous les niveaux, de totalement débutant à confirmé

Où et quand ?

Nos Journées Portes Ouvertes (JPO) ont lieu à Block’Out Paris au 50 rue Ardoin 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, accessible depuis les lignes 13 & 14 (mairie de Saint-Ouen) et le RER C (gare de Saint-Ouen).

Parking vélos sur place.

Les horaires :

Vendredi 18 septembre : 11h – 23h

Samedi 19 septembre : 9h – 21h

Dimanche 20 septembre : 9h – 21h

Block’Out Paris vous ouvre ses portes pour faire découvrir la pratique de l’escalade de bloc au plus grand nombre (petits et grands, novices ou confirmés).

Service de restauration sur place et offres exceptionnelles à prévoir !

Du vendredi 18 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

samedi, dimanche

de 09h00 à 21h00

vendredi

de 11h00 à 23h00

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-21T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-18T11:00:00+02:00_2026-09-18T23:00:00+02:00;2026-09-19T09:00:00+02:00_2026-09-19T21:00:00+02:00;2026-09-20T09:00:00+02:00_2026-09-20T21:00:00+02:00

Block’Out Paris 50 rue Ardoin 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://www.blockout.fr/paris +33140109150 contact.saintouen@blockout.fr https://www.facebook.com/blockoutparis https://www.facebook.com/blockoutparis



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