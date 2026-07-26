ORPHEUM Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

ORPHEUM PAR LULA STREGA : LE CABARET QUI CASSE LES CODES

Ici, on oublie le déjà-vu et les spectacles plan-plan. On te prépare un show hybride et piquant qui mélange la force des arts vidéo et l’univers du cabaret drag. C’est un vrai espace de poésie et de partage autour de l’art queer pour s’émanciper de la réalité, sans filtre et plein de caractère, pensé pour te surprendre, te bousculer et te donner le sourire.

Pour cette grande première, l’ORPHEUM revêt l’apparat des contes merveilleux, des légendes et des mythes pour mieux se les réapproprier et nous faire rêver les yeux grands ouverts. Lula Strega, notre enchanteresse embrumée, invite du très beau monde sur scène pour conter tour à tour leurs propres histoires : Hego Scorpion, créature pointue et roi de l’underworld, Kreature, âme nocturne esseulée, et Oona, poétesse graphique et enivrée.

Pour le déroulé de la soirée, on fait les choses bien. On t’attend dès 20h30 pour l’ouverture des portes, le moment idéal pour venir choper ta place, t’installer tranquillement et commencer à te mettre dans l’ambiance. Ensuite, de 21h à 23h, place au show et à la performance pure. On a évidemment tout prévu avec une pause de 30 minutes au milieu du spectacle pour te laisser le temps de respirer, de débriefer l’instant les pieds dans le plat avec tes potes, et surtout de faire un tour à nos comptoirs pour savourer de la bonne nourriture et te rafraîchir les idées.

Lula Strega pose ses valises pour secouer les codes du cabaret avec ORPHEUM. Une création hybride par l’Agence Mère qui va te scotcher les yeux.

Le vendredi 04 septembre 2026

de 20h30 à 23h00

payant

dès 16,50€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-04T23:30:00+02:00

fin : 2026-09-05T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-04T20:30:00+02:00_2026-09-04T23:00:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/orpheum-1/



Afficher la carte du lieu Communale Saint-Ouen et trouvez le meilleur itinéraire

