Mieux vaut Za’atar que jamais ! Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

L’ATELIER QUI VA PIMENTER TON QUOTIDIEN !

Il y a des saveurs qui changent une vie en cuisine. Pour le chef Alon, le grand amour s’appelle le Za’atar. Ce mélange traditionnel du Moyen-Orient, composé de seulement 4 ingrédients simples, est le secret le mieux gardé pour transformer n’importe quel plat basique en véritable chef-d’œuvre.

Le samedi 5 septembre, on t’attend chez Communale St-Ouen pour un atelier de 1h45 ultra-convivial. Pas d’inquiétude pour les papilles délicates : le Za’atar est incroyablement parfumé, mais il ne pique absolument pas !

Sous la houlette d’Alon (créateur de contenu passionné derrière le compte @alonimhotep), tu vas apprendre à cuisiner ce condiment magique à toutes les sauces à travers des recettes gourmandes et accessibles :

Des chips de pain libanais croustillantes à souhait (végane)

Un houmous de compète, ultra-onctueux (végane)

L’incontournable halloumi chaud au miel et au Za’atar (végé)

Une sauce tahini onctueuse (végane)

Une salade d’oignons rouges au sumac pleine de peps (végane)

Et en dessert… des cookies sucrés au Za’atar !

Après la dégustation collective de tes chefs-d’œuvre, tu repartiras avec un livret récapitulatif pour refaire le show chez toi, ainsi qu’un pot de Za’atar préparé par le chef lui-même.

Que tu viennes en solo pour faire des rencontres, en couple, entre potes ou en famille (l’atelier est parfait pour les enfants dès 8 ans), prépare-toi à passer un super moment. Attention, la jauge est limitée à 12 participants seulement pour garder un esprit intimiste et chaleureux !

POUR EN SAVOIR PLUS

Lien Instagram

Viens frotter tes spatules au roi de la cuisine levantine. À la rentrée, on te propose un atelier gourmand qui va envoyer valser tes vieux sel-poivre.

Le vendredi 04 septembre 2026

de 20h30 à 23h00

payant

45€ via mail : alonimhotep@outlook.fr

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-04T23:30:00+02:00

fin : 2026-09-05T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-04T20:30:00+02:00_2026-09-04T23:00:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/mieux-vaut-zaatar-que-jamais/



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