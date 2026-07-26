Mieux vaut Za’atar que jamais ! Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine
vendredi 4 septembre 2026 · Communale Saint-Ouen · Saint-Ouen-sur-Seine
Informations pratiques
L’ATELIER QUI VA PIMENTER TON QUOTIDIEN !
Il y a des saveurs qui changent une vie en cuisine. Pour le chef Alon, le grand amour s’appelle le Za’atar. Ce mélange traditionnel du Moyen-Orient, composé de seulement 4 ingrédients simples, est le secret le mieux gardé pour transformer n’importe quel plat basique en véritable chef-d’œuvre.
Le samedi 5 septembre, on t’attend chez Communale St-Ouen pour un atelier de 1h45 ultra-convivial. Pas d’inquiétude pour les papilles délicates : le Za’atar est incroyablement parfumé, mais il ne pique absolument pas !
Sous la houlette d’Alon (créateur de contenu passionné derrière le compte @alonimhotep), tu vas apprendre à cuisiner ce condiment magique à toutes les sauces à travers des recettes gourmandes et accessibles :
- Des chips de pain libanais croustillantes à souhait (végane)
- Un houmous de compète, ultra-onctueux (végane)
- L’incontournable halloumi chaud au miel et au Za’atar (végé)
- Une sauce tahini onctueuse (végane)
- Une salade d’oignons rouges au sumac pleine de peps (végane)
- Et en dessert… des cookies sucrés au Za’atar !
Après la dégustation collective de tes chefs-d’œuvre, tu repartiras avec un livret récapitulatif pour refaire le show chez toi, ainsi qu’un pot de Za’atar préparé par le chef lui-même.
Que tu viennes en solo pour faire des rencontres, en couple, entre potes ou en famille (l’atelier est parfait pour les enfants dès 8 ans), prépare-toi à passer un super moment. Attention, la jauge est limitée à 12 participants seulement pour garder un esprit intimiste et chaleureux !
POUR EN SAVOIR PLUS
Viens frotter tes spatules au roi de la cuisine levantine. À la rentrée, on te propose un atelier gourmand qui va envoyer valser tes vieux sel-poivre.
Le vendredi 04 septembre 2026
de 20h30 à 23h00
payant
45€ via mail : alonimhotep@outlook.fr
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-04T23:30:00+02:00
fin : 2026-09-05T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-04T20:30:00+02:00_2026-09-04T23:00:00+02:00
Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
https://communalesaintouen.com/evenements/mieux-vaut-zaatar-que-jamais/
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