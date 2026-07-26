Promesses x White Garden – Tumy & DVIANCE Release Party Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

RENTRÉE LIVE : PROMESSES & WHITE GARDEN BALANCENT LEUR DOUBLE RELEASE PARTY

On passe en mode rentrée XL avec une connexion exclusive entre deux collectifs majeurs de la scène indépendante : Promesses et White Garden. De 20h à 23h50, l’Extra Bal se transforme en sound system pour célébrer la sortie des nouveaux projets de Tumy et DVIANCE. Pour ouvrir les hostilités et faire grimper la température, compte sur les lives et performances de Vio Lino et Tettix Hexer.

Oublie les programmations lisses et les playlists entendues cent fois. Ce rendez-vous est pensé pour les passionnés de musiques électroniques audacieuses, les diggers de pépites et tous ceux qui veulent vibrer sur des productions brutes et hybrides. Attends-toi à une immersion sonore totale, une grosse dose d’énergie collective et une fluidité parfaite entre lives percutants et DJ sets pointus. C’est l’occasion idéale de se retrouver après l’été, de recharger les batteries sur le dancefloor et de partager une vraie expérience clubbing.

La rentrée commence très fort ! Les collectifs Promesses et White Garden s’emparent de l’Extra Bal le samedi 5 septembre pour la double Release Party de Tumy & DVIANCE. Une plongée dans le meilleur de la scène actuelle qui va secouer tes habitudes.

Le samedi 05 septembre 2026

de 20h00 à 23h50

payant

dès 11€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-05T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-06T02:50:00+02:00

Date(s) : 2026-09-05T20:00:00+02:00_2026-09-05T23:50:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/promesses-x-white-garden-tumy-dviance-release-party/



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