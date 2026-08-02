Kaprow Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

VIENS SECOUER TES SENS !

Tu cherches le plan parfait pour lancer ton mois de septembre en beauté ? Ne cherche plus, on a ce qu’il te faut. Notre résidence du club s’apprête à se transformer en véritable terrain de jeu artistique avec la toute première édition des Résident.es du Club, Kaprow, imaginée avec l’association Léon Carré.

Ici, on casse les codes et on fait tomber les barrières entre les disciplines pour une soirée avec une programmation 100 % féminine, vibrante et éclectique. Attends-toi à des concerts qui te prennent aux tripes, de la danse qui hypnotise, du mapping et du VJing qui en mettent plein la vue.

On t’ouvre les portes dès 19h30 pour t’installer tranquillement avant que la magie n’opère. La soirée s’élancera fort avec un premier live envoûtant, suivi d’un second souffle artistique qui montera d’un cran. Puis, à partir de 22h, place au dancefloor avec un DJ set en fusion mixé à des visuels hypnotiques pour finir en beauté à 23h30.

Parce qu’on aime que tout le monde y trouve son compte, la billetterie propose des tarifs doux et solidaires de 8 à 12 euros. Tu peux d’ores et déjà jeter un œil aux visuels pour préparer ta venue. Viens soutenir la création locale, croiser les arts et partager un bon moment avec nous à Communale à Saint-Ouen, on a hâte de t’y voir !

POUR EN SAVOIR PLUS

L’événement à ne pas louper :@k.aprow

Les artistes survoltées :

19h30 :

Ouverture des portes

20h :

• @ivanalcx • @nadia.alsalti • @igrec_b

21h :

• @cleoladore • @chiarajaeggy • @do_minika___ •@igrec_b

22h :

• @calypsomabille • @vj_bini

Une soirée avec une programmation 100 % féminine, immersive et détonante t’attend. Prêt.e à en prendre plein les yeux et les oreilles ?

Le samedi 05 septembre 2026

de 19h30 à 23h30

payant

dès 8€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-05T22:30:00+02:00

fin : 2026-09-06T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-05T19:30:00+02:00_2026-09-05T23:30:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/kaprow/



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