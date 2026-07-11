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AGENDA · Lizant

Escales en scène Lizant

mardi 11 août 2026 · Lizant

Escales en scène Lizant

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Aire de Loisirs
Ville
86400 Lizant
Département
Vienne
Tarif

Lizant

Escales en scène

Aire de Loisirs Lizant Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

PROGRAMME À CONFIRMER

20h Chorale Aboligabo
21h VIV le concert   .

Aire de Loisirs Lizant 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 25 38 05  ciedelatrace@gmail.com

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English : Escales en scène

L’événement Escales en scène Lizant a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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