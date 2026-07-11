AGENDA · Lizant
Escales en scène Lizant
mardi 11 août 2026 · Lizant
Informations pratiques
Lizant
Escales en scène
Aire de Loisirs Lizant Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
PROGRAMME À CONFIRMER
20h Chorale Aboligabo
21h VIV le concert .
Aire de Loisirs Lizant 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 25 38 05 ciedelatrace@gmail.com
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English : Escales en scène
L’événement Escales en scène Lizant a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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