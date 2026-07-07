Escapade au kiosque Kiosque Besançon
samedi 12 septembre 2026 · Kiosque · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Escapade au kiosque
Kiosque Avenue Édouard Droz Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-12 16:20:00
Date(s) :
2026-09-12
L’ensemble Escapade, c’est avant tout une énergie et une amitié forte qui lient humainement et musicalement ces jeunes artistes. Leur programme original explore les mille et une couleurs qu’offre une formation de cuivres et de percussions une canzon pour deux groupes de cuivres en écho de Gabrieli ; un concerto pour euphonium sur une mélodie populaire italienne ; deux fanfares majestueuses de Paul Dukas et de Richard Strauss et un duo virtuose pour percussions. Deux musiques de tango complètent ce voyage musical, dont la magnifique suite d’Astor Piazzolla extraite de son opérette Maria de Buenos Aires.
Annulation en cas d’intempéries .
Kiosque Avenue Édouard Droz Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Escapade au kiosque
L’événement Escapade au kiosque Besançon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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