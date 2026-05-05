Escapade Buissonnière Maison de la Culture Pertuis
Escapade Buissonnière Maison de la Culture Pertuis mardi 13 octobre 2026.
Pertuis
Escapade Buissonnière
Du 13/10 au 23/10/2026 tous les jours. Maison de la Culture 167 rue Résini Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-13
Partez à l’aventure culturelle avec l’Escapade Buissonnière, un festival local unique dédié à éveiller la curiosité des enfants du 17 au 23 octobre.
L’escapade buissonnère propose un éventail d’activités qui fait la part belle à la créativité et à l’imagination à la Maison de la Culture, la salle Grenache et aux archives.
Que vos enfants soient des artistes en herbe, de jeunes acteurs, ou simplement curieux de découvrir de nouveaux horizons, l’Escapade Buissonnière offre un espace idéal pour explorer, apprendre et surtout s’amuser. C’est une occasion parfaite pour stimuler l’esprit et la créativité des jeunes, encourager les talents émergents et partager des moments de qualité en famille à travers diverses manifestations culturelles, détail sur les affiches. .
Maison de la Culture 167 rue Résini Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr
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English :
Enjoy a cultural adventure with Escapade Buissonnière, a unique local festival dedicated to awakening children’s curiosity from October 17 to 23.
L’événement Escapade Buissonnière Pertuis a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Pertuis
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